У разі запровадження режиму надзвичайної ситуації необхідно знати, що варто робити мешканцям Запоріжжя. Першочергово потрібно заховатися у місці, де можна перечекати небезпеку.

Жителям необхідно увімкнути телебачення, радіо чи інші джерела інформації, через які уряд повідомить додаткові відомості. Факти ICTV поділилися, що робити, коли оголосили режим НС, які речі брати з собою та адреси бомбосховищ у Запоріжжі.

Необхідні речі та де сховатися

Першочергово потрібно взяти необхідні речі, без яких точно не обійтися надалі. Серед них – документи, вода, їжа, ліки та гроші.

Бажано заздалегідь зібрати тривожну валізу. У неї варто покласти одяг, гігієнічні засоби, сірники або запальничку, металевий посуд та інші речі, які можуть знадобитися.

Заховатися можна у бомбосховищах, наприклад, у підвалах житлових будинків, шкіл, дитячих садочків, спортзалів чи інших будівель.

Адреси бомбосховищ у Запоріжжі

У Запоріжжі розташовано короткочасні та довгочасні укриття, які забезпечують можливість безперервного перебування в них населення протягом щонайменше 48 годин.

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Вони розташовані, зокрема, у житлових будинках, закладах освіти та адміністративних будівлях. Повний перелік адрес доступний на сайті Запорізької міської ради.

Куди телефонувати у разі НС

У разі надзвичайної ситуації жителі можуть звернутися до місцевого Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради.

Будівля розташована за адресою вулиця Першотравнева, 2. Громадяни можуть звертатися за телефонами у приймальну – 787-51-42, або до відповідального чергового (цілодобово) – 787-53-00 та 787-57-10 (факс).