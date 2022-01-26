Оновлення катерів Морської охорони: на чому Україна зможе протистояти Росії

Провокації росіяни влаштовують не лише на суші, але й у морі. Це нерідко фіксує українська берегова охорона.

– Вони закривають райони начебто під заходи бойової підготовки. Заходи вони ці не проводять, – розповідає заступник командира І-го загону Морської охорони Капітан ІІ рангу Андрій Метеха.

Начальник регіонального управління морської охорони Держприкордонслужби Олег Костур наголошує, що Росія нарощує свій військовий корабельний потенціал та часто проводить навчання у Чорному та Азовському морях.

Окрім того, загроза масштабного вторгнення є через те, що з Балтійського моря вийшли одразу шість російських великих десантних кораблів, які можуть бути завантажені усім тяжким озброєнням.

Тому Україні важливо удосконалювати та поповнювати свій флот. На допомогу прийде Франція. Саме там конструюють перший катер для охорони морських кордонів нашої держави.

Україна замовила 20 таких кораблів, 15 з яких вироблятимуть у Франції, а ще п’ять – у Миколаєві. Ці катери можна використовувати для патрулювання, і на них передбачено два типи зброї – гармата та кулемет. Також буде радар, супутникова система комунікації та надпотужна камера, якою можна буде знімати навіть вночі.

Корабель може бути залучений для різних цілей – затримки порушників, висадки десанту чи рятувальних операцій.

Катер може автономно перебувати у морі до 6 діб. На борту є все необхідне: кондиціонування, опалення, інтернет, кімнати для екіпажу, душові. Навіть за великих хвиль корабель не дуже розхитуватиме. Усе обладнання на борту автоматизоване.

Катер приводять у рух спеціальні водомети. Завдяки цьому він більш маневрений і швидкісний. Може розганятися до 60 км/год. А може навіть, стоячи на місці, розвернутися.

Окрім того, на відміну від тих, що є зараз у Морській охороні, він більш економічний, бо споживає набагато менше палива.

Французькі кораблі стануть основними та поступово замінять старі, радянські. Повне оновлення складу завершиться за 2,5 року. Це дозволить у рази підвищити захист наших морських кордонів.