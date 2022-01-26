Ще на початку осені нам пафосно рапортували: за останні 30 років аграрії намолотили найбільшу кількість ранніх зернових. А тепер не менш пафосно всіх приголомшили – рекордними за всю історію цінами на хліб.

Основна причина здорожчання – дорогий газ для підприємців. А також дуже великий експорт зернових. Тому навіть за умови великого урожаю виробники хліба не впевнені, що зможуть до кінця сезону використовувати вітчизняне борошно. І швидше за все, доведеться імпортувати. А це вже парадокс.

Щоб трохи сповільнити ріст цін, уряд пообіцяв надати виробникам хліба газ за пільговою вартістю аж до 30 квітня. Щоправда, його отримали лише потужні підприємства, і далеко не на всі вироби.

– Газ за пільговими цінами надається підприємствам – виробникам соціально значимих товарів. Якщо ми говоримо про хліб, то сюди підпадає саме хліб і батон. Здобні вироби, булки, печива – на них ми пільгового газу не отримуємо, – каже перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тарасенко.

А тому на усілякі булочки, багети, мультизернові хліби та кондитерські вироби підприємства таки змушені будуть піднімати ціну вже з наступного місяця. Ціни зростуть щонайменше на 5-10%.

Враховуючи усі проблеми виробників, вони точно будуть економити на певних інгредієнтах та процесах. Тому варто дуже уважно обирати хліб.

Власник школи пекарів Денис Суховій радить покупцям насамперед звертати увагу на колір скоринки та самого виробу.

Варто читати склад, а також звертати увагу на запах хліба – від якісного має пахнути маслом, а не маргарином (якщо воно, звичайно, є у складі).