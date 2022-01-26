Українців, які застрягли в Стамбулі через негоду, розмістили в готелях та забезпечили харчуванням.

У цьому запевнив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

– Завдяки роботі консулів українці, які застрягли в Стамбулі через негоду, були розміщені в готелях та забезпечені харчуванням. Взаємодіємо із турецькою стороною, аби якнайшвидше запустити скасовані авіарейси і повернути наших громадян додому, – зазначив він.

25 січня сильні снігопади паралізували Стамбул: дороги були заблоковані, люди не могли дістатися до роботи. Багато доріг та автомагістралі міста закрили через сильні снігові замети та аварії.

Також через сильний снігопад з Туреччини не могли вилетіти українці. Авіакомпанії масово скасували та перенесли рейси.

Пасажирам в аеропортах доводилось чекати по 15-20 годин. Представники авіакомпаній поки що не можуть спрогнозувати, коли відновляться перельоти.

Українська авіакомпанія SkyUp повідомила, що через негоду дороги перекриті, тому можливості організувати трансфер у готелі немає. Однак лоукостер готовий відновити польоти, щойно аеропорт Стамбула повернеться до штатного режиму роботи.