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В Україні зросте мінімальний розмір аліментів – Рада ухвалила закон

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
аліменти

Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон №3881, який передбачає збільшення мінімального розміру аліментів в Україні.

За відповідне рішення проголосували 299 народних депутатів. Тепер, згідно з документом, сукупний розмір аліментів в Україні, що стягуються на дитину з інших членів сім’ї та родичів, повинен становити 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Крім того, згідно з законом, якщо місце проживання чи перебування батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів чи не мають можливості утримувати дитину, то їй призначається тимчасова державна допомога з урахуванням матеріального стану сім’ї, у якій виховується дитина, але у розмірі не менше 50% прожиткового мінімуму.

Відповідно до Сімейного кодексу, батьки повинні фінансово утримувати дітей до їхнього повноліття. У разі розлучення один із батьків, з яким не проживає дитина, зобов’язаний сплачувати аліменти.

З 1 січня 2022 року прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років становить 2 100 грн. З 1 липня він зросте до 2 201 грн, а з 1 грудня — до 2 272 грн.

З 1 січня 2022 року прожитковий мінімум для дітей віком від 6 до 18 років становить 2 618 грн. З 1 липня очікується його підвищення до 2 744 грн, з 1 грудня — до 2 833 грн.

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Джерело: Верховна Рада

Фото: Depositphotos

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