Південний машинобудівний завод – це державне підприємство із виробництва ракетно-космічної техніки та технологій оборонного, наукового та народногосподарського призначення. Через своє оборонне значення підприємство є режимним об’єктом.

Історія заводу

Історія заводу розпочинається у 1944 році. Спочатку він випускав автомобілі та сільськогосподарську техніку. У 1951 році на Південмаші стартувало серійне виробництво бойових стратегічних ракет. З 1957 року розпочалися проєктні роботи щодо створення ракети-носія для виведення космічних супутників.

У 1980 році провели льотні випробування ракети Циклон-3.

Впродовж наступних десятиліть на заводі виготовляють ракети-носії Зеніт, Циклон, Дніпро, які виводять на орбіту міжнародні супутники.

2010 рік був знаковим для України, адже пройшли випробування першого українського супутника Січ-2. Через шість років розпочалися запуски ракет-носіїв виробництва Південмашу – Антарес та Вега.

Південмаш – режимний об’єкт

Південмаш передусім асоціюється з освоєнням космосу та виготовленням ракетних комплексів стратегічного призначення.

У коментарі Фактам ICTV Богдан Петренко, конфліктолог, заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму, зазначив, що такі об’єкти як Південмаш потребують захисту особливо у часи військової агресії Росії проти України.

Варто розуміти, що війна буде розгортатися не лише на фронті, а й в тилу, зокрема, через диверсійні дії.

Що стосується мотивів вчинку військовослужбовця строкової служби Артемія Рябчука, то, за словами Богдана Петренка, можна виділити три моменти:

нестатутні відносини між військовослужбовцями;

проблеми в цивільному житті;

диверсант з Росії.

На думку Петренка, останній варіант можна одразу відкинути:

– Якби він був диверсантом, його б одразу забрали з прохідної підприємства. А якби йому вдалося втекти, то його дії бути злагодженими.

За словами Богдана Петренка, зрозуміло, що солдат Рябчук вже понесе все покарання.

– Тепер питання в тому, чи понесуть покарання ті, хто не догледів, і чи зміниться сама система відносин у війську. Це ж не перший випадок, коли у результаті нестатутних відносин військовий розстрілює своїх співслуживців. Таке було в Широкино у 2018 році – там вбили чотирьох осіб. У Кіровоградській області було у 2017 році, – зазначає Богдан Петренко.

Він підкреслює, що є два варіанти розвитку подій: коли людина спрямовую агресію на інших, як у випадку на Південмаші, та, коли спрямовує агресію на себе – тобто вчиняє самогубство. Останнє, до речі, ще частіше трапляється в армії. Тому найперше, що треба робити військовим керівникам – посилювати психологічну допомогу солдатам, особливо тим, хто служив в АТО.

Важливим питанням конфліктолог Богдан Петренко називає необхідність реагування армійського керівництва на скарги щодо нестатутних відносин між військовослужбовцями.

– Армія, поліція, Нацгвардія – це закриті структури, які працюють за принципом неафішування проблем. А якщо проблеми не афішуються, то вони не вирішуються. І я боюся, що може так статися, що належних висновків з цієї проблеми не винесуть. Так, цього солдата посадять, когось із керівництва понизять на посаді, когось звільнять, комусь скажуть, що треба краще займатися бійцями, – говорить експерт Богдан Петренко.

Що стосується поведінки солдата Артема Рябчука, то це не був екстремізм. Так говорить Богдан Петренко. За його словами, у солдата було чітке розуміння того, що треба зробити в середині, а коли він опинився надворі, вже й не знав, що робити.

– Він сформував модель помсти, він її реалізував, він покинув місце злочину, а далі у нього моделі поведінки не було. Це говорить про те, де треба шукати корені проблеми, – сказав Богдан Петренко.

Крім того, варто звернути увагу і не те, чому взагалі у деяких ЗМІ з’явилися відео з режимного об’єкта.

– Можна зробити висновок, що у нас режимні об’єкти не охороняються так, як необхідно було б, – підкреслив експерт Українського інституту дослідження екстремізму.

Фото: Південмаш