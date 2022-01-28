На тлі повідомлень про ймовірну загрозу широкомасштабного вторгнення з боку РФ жителі Рівного мають знати, де шукати бомбосховища в місті.

Факти ICTV зібрали інформацію про порядок евакуації на випадок НС та адреси бомбосховищ у Рівному.

Перш за все, в разі надзвичайної ситуації потрібно бути готовими до неї та відкинути паніку. Деякі аспекти можна підготувати заздалегідь, щоб краще захистити себе та близьких. За можливості слід дізнатися наперед, де знаходяться найближчі укриття, перевірити стан підвального приміщення та наявність аварійного виходу.

Наперед зробити запаси питної та технічної води, продуктів тривалого зберігання, а також перевірте наявність в аптечці засобів надання першої медичної допомоги та ліків. Добре, якщо у вас заздалегідь зібрана тривожна валіза з мінімальним запасом продуктів, води, медикаментів, одягу та грошей.

Важливо подбати про справний стан приватного транспорту і запас палива для вчасної евакуації з небезпечного району. У холодну пору добре мати альтернативний обігрів оселі на випадок відключення централізованого опалення.

За даними Державної служби надзвичайних ситуацій та Управління з питань надзвичайних ситуацій Рівненського міськвиконкому у місті зі 197-ми сховищ готові до експлуатації 28.

Перелік бомбосховищ Рівного:

Куди звертатися у разі НС

При Рівненській ОДА працює Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи, розташований на вулиці 16 Липня, 38.

Жителі міста можуть звертатися у приймальню за телефоном: (0362) 26-67-34.

Фото: URBAN3P project