У разі оголошення надзвичайної ситуації жителям Херсона варто знати, що робити, де сховатися і що мати з собою. Факти ICTV зібрали інформацію про порядок евакуації на випадок НС та адреси бомбосховищ у Херсоні.

Передусім важливо постійно тримати ввімкненими телевізори та радіоприймачі, оскільки через ці канали будуть передаватися розпорядження та сигнали оповіщення цивільного захисту та рекомендації щодо дій.

Далі треба швидко вдягнутися, вимкнути електроенергію, газові прилади та негайно сховатися у наближчій захисній споруді. Добре, якщо у вас заздалегідь зібрана тривожна валіза з мінімальним запасом продуктів, води, медикаментів, одягу та грошей.

Також треба мати з собою особисті документи (паспорт, диплом, свідоцтва про народження, шлюб та освіту тощо).

Бомбосховища у Херсоні – адреси

У Херсоні інформацію про місцезнаходження сховищ та укриттів, адреси їх розташування можна отримати в органах місцевого самоврядування, а також у керівників житлово-експлуатаційних підприємств.

Повний перелік бомбосховищ та укриттів оприлюднено на сайті Херсонської міської ради.

Куди звертатися у разі НС

При Херсонській ОДА працює Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи, розташований на проспекті Ушакова, 47.

Жителі міста можуть звертатися у приймальну: IP-телефон: 063 066 40 50, 602 (кома – довге натискання*), або на гарячу лінію: IP-телефон: 063 066 40 50, 603 (кома – довге натискання*).

Фото: ОнлайнХерсон