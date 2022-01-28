Мілітарі-ЦНАП: Резніков анонсував реформування колишніх військкоматів

Колишні військкомати в Україні хочуть перетворити на аналоги Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАПів).

Про такі плани під час години запитань до уряду у парламенті повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

– Ми готуємо проєкт рішень, щоб перетворити колишні військкомати на аналоги ЦНАПів. Пілотний проєкт такого мілітарі-Центру надання адмінпослуг ми вже відпрацьовуємо на прикладі одного з центрів комплектування у Києві, – зазначив він.

Олексій Резніков пояснив, що за задумом Міноборони, ексвійськкомати повинні перетворитися на зручні рекрутингові центри, зокрема для потреб тероборони.

Щоб реалізувати цю ініціативу, Міноборони спільно з Мінцифрою вже підготували проєкт, який поєднає центр комплектування і цивільний Центр надання адмінпослуг.

Також Олексій Резніков додав, що паралельно зараз розробляється законопроєкт про сили кібероборони. За його словами, це буде новий напрям, який збільшить спроможності України.

Наприкінці грудня минулого року заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що в міністерстві працюють над тим, щоби перевести в онлайн-формат та автоматизувати процедуру військового обліку українців у частині, в якій це буде технічно можливо.

Протягом 2022 року Генеральний штаб створить низку документів, які зроблять процес військового обліку зрозумілим, прозорим та максимально зручним.