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Національний спротив: Львів підготував план дій на випадок нападу РФ

Валентина Летяк редакторка стрічки
Львів підготував план дій на випадок нападу РФ

У Львові підготували план дій на випадок розгортання повномасштабних військових дій на території України. Програма національного спротиву передбачає навчання тероборони, співпрацю з батальйонами, які розташовані на території львівської громади, та розвиток інфраструктури.

План розрахований на 2022-2024 роки, його ще мають рзглянути та затвердити на сесії міськради 4 лютого.

Три головні пункти плану дій:

  • навчання населення основним бойовим навикам та домедичної допомоги, а також іншим навикам, які необхідні для якісної організації територіальної оборони;
  • співпраця і підтримка матеріально-технічного забезпечення, сприяння роботі батальйонів;
  • розвиток інфраструктури територіальної оборони.

Командир територіальної оборони Львівщини підполковник Валерій Курко наголосив, що у тісній співпраці з органами місцевого самоврядування буде сформовано окрема бригада, яка буде у складі територіальної оборони Львова.

У МВС днями заявили, що у всіх регіонах України проведуть для цивільного населення тренування на випадок виникнення надзвичайних ситуацій (НС).

До навчань залучать найкращих фахівців та інструкторів ДСНС, Нацполіції, Нацгвардії та Держприкордонслужби.

Головний акцент – на поводженні з вибухонебезпечними предметами.

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Джерело: Львівська міськрада

Фото: Львівська міськрада

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