Національний спротив: Львів підготував план дій на випадок нападу РФ

У Львові підготували план дій на випадок розгортання повномасштабних військових дій на території України. Програма національного спротиву передбачає навчання тероборони, співпрацю з батальйонами, які розташовані на території львівської громади, та розвиток інфраструктури.
План розрахований на 2022-2024 роки, його ще мають рзглянути та затвердити на сесії міськради 4 лютого.
Три головні пункти плану дій:
- навчання населення основним бойовим навикам та домедичної допомоги, а також іншим навикам, які необхідні для якісної організації територіальної оборони;
- співпраця і підтримка матеріально-технічного забезпечення, сприяння роботі батальйонів;
- розвиток інфраструктури територіальної оборони.
Командир територіальної оборони Львівщини підполковник Валерій Курко наголосив, що у тісній співпраці з органами місцевого самоврядування буде сформовано окрема бригада, яка буде у складі територіальної оборони Львова.
У МВС днями заявили, що у всіх регіонах України проведуть для цивільного населення тренування на випадок виникнення надзвичайних ситуацій (НС).
До навчань залучать найкращих фахівців та інструкторів ДСНС, Нацполіції, Нацгвардії та Держприкордонслужби.
Головний акцент – на поводженні з вибухонебезпечними предметами.
Джерело: Львівська міськрада
Фото: Львівська міськрада