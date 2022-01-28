У суботу, 29 січня, у більшості областей України прогнозується сніг, у західних регіонах сніжитиме лише вночі.

Температура повітря на заході коливатиметься від -2°C до 0°C; вдень без істотних опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

У північних, центральних та східних областях денна температура переважно буде однаковою – від -1°C до +1°C. Впродовж доби очікуються опади у вигляді снігу або мокрого снігу.

Найтепліше у суботу буде жителям південних регіонів, там стовпчики термометрів будуть коливатися в межах +3°C.