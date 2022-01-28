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Сніг та до +3°C: яка погода чекає українців 29 січня

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Сніг та до +3°C: яка погода чекає українців 29 січня

У суботу, 29 січня, у більшості областей України прогнозується сніг, у західних регіонах сніжитиме лише вночі.

Температура повітря на заході коливатиметься від -2°C до 0°C; вдень без істотних опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

У північних, центральних та східних областях денна температура переважно буде однаковою – від -1°C до +1°C. Впродовж доби очікуються опади у вигляді снігу або мокрого снігу.

Найтепліше у суботу буде жителям південних регіонів, там стовпчики термометрів будуть коливатися в межах +3°C.

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Джерело: Укргідрометцентр

Фото: Pixabay

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