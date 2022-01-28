Близько чотирьох десятків українських військовослужбовців Сухопутних військ й інших родів Збройних сил України провели практичні пуски протитанкових ракетних комплексів NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon).

Практичні навички відпрацювали сьогодні в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ ім. Сагайдачного.

– Попри надзвичайно складні погодні умови військові підтвердили на практиці, що вони здатні не лише влучно уражати ворожі цілі з ПТРК NLAW за різних умов, але й навчити цього інших воїнів, – зазначили у пресслужбі.

На відстанях до 600 метрів були встановлені різні мішені, вогонь по цілях вели з різних дистанцій через вікна будинку, з окопу, з бойової машини.

За словами полковника ЗСУ Миколи Губеня, підготовка інструкторів пройшла у найкоротші терміни. Згодом їх розведуть у підрозділи, щоб готувати сотні нових операторів ПТРК NLAW.

Раніше повідомлялося, що перша українська серійна пускова установка протикорабельного комплексу Нептун, що змонтована на шасі Tatra T 815 8х8, пройшла ходові випробування.

Фото: Сухопутні війська ЗСУ