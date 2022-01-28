У Міністерстві соцполітики підготували порядок перевірки всіх держвиплат, за допомогою якої хочуть визначати, наскільки обґрунтовано громадянин отримує допомогу.

Відповідний наказ оприлюднили для обговорення на сайті Федерації профспілок України.

Так, очікується, що структурні підрозділи перевірятимуть, чи відрізняється інформація в особистій справі громадянина, який отримує субсидію від держави, від даних, які надаватиме Міністерство фінансів та низка державних реєстрів.

Якщо інформація справді буде різною, то проводитиметься перевірка, за результатами якої можуть призупинити нарахування виплат.

Також після перевірки структурні підрозділи з питань соціального захисту населення можуть:

призначити (перерахувати) державну виплату;

припинити нарахування або проведення державної виплати;

відновити нарахування або проведення державної виплати;

усунути невідповідності даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних.

Крім того, у разі виявлення недостовірності у наданій громадянином інформації, на підставі якої було призначено субсидію, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення розрахує суму коштів, які потрібно повернути.

Джерело: Федерація профспілок України