Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає мешканців та гостей країни про небезпечні метеорологічні явища.

– 30-31 січня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у західних областях місцями 25 м/с, у Карпатах 25-30 м/с, хуртовини; на дорогах країни ожеледиця, – йдеться у повідомленні.

Також рятувальники попередили, що у Карпатах 30 січня вночі у західних та Житомирській областях значний сніг. Крім того очікується жовтий рівень небезпеки.

Тим часом у Києві та області у ці дні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпеки жовтий).