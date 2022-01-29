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Завірюха, ожеледиця та сильний вітер: українців попереджають про дводенне погіршення погоди

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Завірюха, ожеледиця та сильний вітер: українців попереджають про дводенне погіршення погоди

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає мешканців та гостей країни про небезпечні метеорологічні явища.

– 30-31 січня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у західних областях місцями 25 м/с, у Карпатах 25-30 м/с, хуртовини; на дорогах країни ожеледиця, – йдеться у повідомленні.

Також рятувальники попередили, що у Карпатах 30 січня вночі у західних та Житомирській областях значний сніг. Крім того очікується жовтий рівень небезпеки.

Тим часом у Києві та області у ці дні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпеки жовтий).

– Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, – попереджають у ДСНС.

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Джерело: ДСНС

Фото: Pixabay

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