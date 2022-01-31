На Львівщині з 31 січня посилили карантин: що заборонили

Обласна комісія з питань ТЕБ ​​та НС перед вихідними ухвалила рішення з 31 січня посилити карантинні обмеження на території Львівської області.

Із 31 січня на території Львівської області посилено карантинні обмеження у зв’язку з різким зростанням захворюваності на коронавірус. Таке рішення перед вихідними ухвалила обласна комісія з питань ТЕБ ​​та НС.

Що заборонено з понеділка, 31 січня:

робота установ у сфері громадського харчування, крім торгівлі навинос;

всіх ринків, крім продовольчих;

спортзалів, фітнес-центрів та басейнів, крім тренування спортсменів національних збірних

розважальних закладів;

проведення масових акцій, крім офіційних спортивних змагань.

Водночас кафе, ресторани, непродовольчні ринки та спортзали можна відвідувати, якщо у всіх клієнтів та співробітників будуть сертифікати про вакцинацію, негативні ПЛР-тести, проведені не пізніше 72 годин, або сертифікати про одужання від коронавірусу.

Адаптивний карантин в Україні діятиме щонайменше до 31 березня 2022 року.

Таке рішення уряд ухвалив 15 грудня. Зберігаються всі правила доступу до публічних місць із сертифікатами про вакцинацію від коронавірусу, щодо носіння масок і дистанції.

Джерело: Львівська ОДА