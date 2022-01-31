На Львівщині з 31 січня посилили карантин: що заборонили

Обласна комісія з питань ТЕБ та НС перед вихідними ухвалила рішення з 31 січня посилити карантинні обмеження на території Львівської області.
Із 31 січня на території Львівської області посилено карантинні обмеження у зв’язку з різким зростанням захворюваності на коронавірус. Таке рішення перед вихідними ухвалила обласна комісія з питань ТЕБ та НС.
Що заборонено з понеділка, 31 січня:
- робота установ у сфері громадського харчування, крім торгівлі навинос;
- всіх ринків, крім продовольчих;
- спортзалів, фітнес-центрів та басейнів, крім тренування спортсменів національних збірних
- розважальних закладів;
- проведення масових акцій, крім офіційних спортивних змагань.
Водночас кафе, ресторани, непродовольчні ринки та спортзали можна відвідувати, якщо у всіх клієнтів та співробітників будуть сертифікати про вакцинацію, негативні ПЛР-тести, проведені не пізніше 72 годин, або сертифікати про одужання від коронавірусу.
Адаптивний карантин в Україні діятиме щонайменше до 31 березня 2022 року.
Таке рішення уряд ухвалив 15 грудня. Зберігаються всі правила доступу до публічних місць із сертифікатами про вакцинацію від коронавірусу, щодо носіння масок і дистанції.
Джерело: Львівська ОДА