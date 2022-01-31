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Ожеледиця і вітер до 30 м/с: в Україні оголошено штормове попередження

Валентина Летяк редакторка стрічки
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Погіршення погоди 31 січня прогнозують синоптики Укргідрометцентру, зокрема пориви вітру до 15-20 м/с.

Складніша ситуація буде у західних областях, де місцями до 25 м/с, а в Карпатах 25-30 м/с та хуртовини.

На дорогах країни – ожеледиця, тому синоптики попереджають також про можливі порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць

У Києві та області сьогодні пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця, що відповідає I рівню небезпеки (жовтий).

Саме через сильний вітер в ніч на 31 січня в Україні знеструмлено 317 населених пунктів у шести областях.

Найбільше постраждала Львівська область. Тут без світла 123 населені пункти, 56 – у Тернопільській, 54 – у Рівненській, 38 – у Хмельницькій, 32 – у Волинській та 14 – у Закарпатській області.

Зараз бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання.

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Джерело: ДСНС

Фото: Depositphotos

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