В Одесі місцева влада ініціювала процес модернізації комунальних захисних споруд та комісійного обстеження укриттів інших форм власності.

Такі заходи в місті вживають задля готовності до надзвичайних ситуацій.

Не завадить знати, як діяти в таких ситуаціях і жителям та гостям міста.

Саме тому Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію про адреси бомбосховищ в Одесі, а також перелік речей, які необхідно з собою взяти в разі евакуації.

Нині на території Одеси діє 85 комунальних захисних споруд цивільного захисту, а також 353 об’єкти захисних споруд усіх форм власності (на території ОСББ та підприємств).

Знайти їхні адреси можна на інтерактивній карті нижче.

Усі ці споруди цивільного захисту належать до спеціальних об’єктів.

Проте для укриття населення в разі надзвичайних ситуацій можуть бути використані так звані об’єкти подвійного призначення.

До таких об’єктів належать:

підземні переходи,

тунелі,

підвали,

цокольні поверхи,

підземні паркінги,

склади тощо.

На переконання міської влади, кількості спеціальних та об’єктів подвійного призначення в Одесі достатньо для укриття мільйонного населення міста.

Так, у Приморському районі найпростіші укриття та споруди розташовані за такими адресами:

Привокзальна площа, 1 та 2,

проспект Маршала Жукова, 47/3,

проспект Шевченка, 1,

вулиця Дерибасівська, 33,

вулиця Приморська,

вулиця Пантелеймонівська, 88,

Грецька площа, 3/4,

вулиця Дерибасівська, 21,

вулиця Середньофонтанська, 19,

вулиця Пантелеймонівська, 25,

вулиця Новощепний ряд, 2,

вулиця Академічна, 28,

вулиця Пушкінська, 72,

Гагарінське Плато, 5/2,

вулиця Черняховського, 4,

Французький бульвар, 9,

вулиця Успенська, 39/1,

провулок Віцеадмірала Жукова, 21/23,

вулиця Жуковського, 33,

вулиця Велика Арнаутська, 17,

Олександрівський проспект, 43,

проспект Гагаріна, 12а,

вулиця Маразліївська, 20,

проспект Шевченка, 2,

Французький бульвар, 66,

Польський узвіз, 11,

вулиця Буніна, 10,

вулиця Качинського, 7,

Митна площа, 1,

Грецька площа, 1.

Нагадаємо, що про надзвичайні ситуації зазвичай сповіщають через сигнали оповіщення цивільного захисту та з допомогою телебачення та радіозв’язку.

Значно спростить евакуацію та зекономить час, якщо в громадян будуть напоготові тривожні (екстрені) валізи.

У цупкий рюкзак об’ємом від 25 літрів варто скласти необхідний мінімум одягу, предметів гігієни, медикаментів, інструментів, засобів індивідуального захисту та продуктів харчування.

У водонепроникну упаковку також слід скласти копії важливих документів (паспорта (свідоцтва про народження), автомобільних прав, документів на нерухомість, автомобіль тощо), кредитні картки, готівку, дублікати ключів від будинку та машини тощо.

Слід подбати і про аптечку, у якій обов’язково мають бути бинти, лейкопластир, вата, джгут, шприци, йод, активоване вугілля, жарознижувальні та знеболювальні препарати, пігулки від алергії, діареї, шлункової інфекції тощо.

Джерело: Офіційний сайт міста Одеса