Стрілянина у Дніпрі: у МВС розповіли, коли чекати на перші результати розслідування

До кінця тижня будуть відомі перші напрацювання слідства у справі про розстріл солдатом-строковиком Артемієм Рябчуком військових у Дніпрі.

Таку заяву 31 січня зробив перший заступник очільника МВС України Євген Єнін.

За його словами, стартувала робота комісії з розслідування пригоди на території Південного машинобудівного заводу. Процесом займаються представники різних департаментів, секторів та напрямків.

Учасникам розслідування доручено перевірити реагування на скарги до керівництва військової частини, дотримання порядку зберігання та видачі зброї. Також вони з’ясовують факти звернень військових до медзакладів та встановлюють причини звернень.

– Наша мета – крок за кроком відновити ланцюг подій, що призвели до неправомірного застосування військовослужбовцем вогнепальної зброї, а також вжити заходів щодо недопущення подібних трагедій у майбутньому, – наголосив Єнін.

За його словами, МВС має намір отримати максимально ефективний результат розслідування, під час якого також буде проведено анонімне анкетування військових для встановлення порушень статутних відносин та з’ясування реального морально-психологічного клімату у колективі.

Як пояснили в міністерстві, також буде перевірено підхід до професійного відбору військовослужбовців та їхньої підготовки.

Єнін пообіцяв, що особисто інформуватиме громадськість щодо процесу розслідування.

Нагадаємо, 27 січня Рябчук вчинив стрілянину з автомата Калашникова по варті та втік з місця події. На його пошуки пішло щонайменше шість годин.

Його жертвами стали четверо військових та контролерка КПП. Поранення різного ступеня важкості отримали ще п’ять осіб.

Згодом солдата затримали. Йому вручили повідомлення про підозру за ст. 115 (Умисне вбивство), ст. 408 (Дезертирство) та ст. 410 (Викрадення військовослужбовцям зброї та бойових припасів) КК України.

Наступного дня відбулося перше засідання суду. Для розслідування пригоди створили спеціальну комісію.