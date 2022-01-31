Як передавати показники газу через сервіс 104 – інструкція

Передати показники лічильника газу можна онлайн завдяки сервісу 104. Через нього споживачі також можуть сплатити рахунки за спожиті послуги.

Як це зробити через особистий кабінет на 104 – у покроковій інструкції на Фактах ICTV