КРОК 1 Реєструємося на сайті сервісу 104
Заходимо на сайт 104, обираємо в меню Передати показники, реєструємося і створюємо особистий кабінет.
Під час реєстрації вказуємо компанію-постачальника газу, номер особового рахунку, суму останнього платежу за газ або номер лічильника газу, свій номер мобільного та електронну адресу.
Після збереження всіх даних на адресу електронки надійде лист із посиланням, за яким потрібно перейти для підтвердження.
КРОК 2 Вносимо показники газу в особистому кабінеті
У лівому верхньому кутку меню обираємо пункт Показники. Під номером лічильника з’явиться поле для введення показників.
Вводимо зняті з лічильника поточні показники.
Їх слід передавати з 1 до 5 числа – станом на 1 число, решту днів місяця – на поточну дату. Опрацьовує дані Оператор ГРМ протягом кількох хвилин.
КРОК 3 Передаємо показники
Після перевірки правильності введених даних натискаємо Передати показники.
Важливо! Якщо виникла помилка із передачею показників, передайте фотопоказання за допомогою Viber 7104.