У Львові працівниця аптеки організувала протиправну схему привласнення грошей. Жінка збагатилася на майже 900 тис. грн на ліках.

За даними Національної поліції, підозрювана занижувала вхідну вартість медичних препаратів у внутрішній програмі обліку, проте продавала ліки за реальними цінами.

Зокрема, вхідну вартість на препарати для онкохворих вона занижувала більш ніж у 10 разів, натомість продаючи ліки за реальну вартість.

Отриману різницю завідувачка аптеки привласнювала. У такий спосіб 44-річна львів’янка “заробила” майже 900 тис. грн.

Правопорушниці повідомили про підозру за статтею 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та статтею 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп’ютерах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

За незаконне привласнення 900 тис. грн працівниці аптеки може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.