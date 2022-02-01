Синоптики попередили жителів України про погіршення погодних умов. Згідно з прогнозом, на більшості доріг виникне ожеледиця, а на Закарпатті утримуватиметься значна сніголавинна небезпека.

За даними Укргідрометцентру, вдень у вівторок, 1 лютого, на більшій частині території України спостерігатиметься ожеледиця на дорогах (1 рівень небезпечності, жовтий).

У Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Крім того, у цей день на високогір’ї Закарпаття, у горах Івано-Франківської та Львівської областей триватиме значна сніголавинна небезпека (3 рівень небезпеки, червоний).

У рятувальній службі попередили, що у цей день мандрівники та туристи мають утримуватися від походу на високогір’я, оскільки погіршення погодних умов можуть становити загрозу для здоров’я та життя.

Погода в Україні

Протягом 1 лютого погода в Україні буде сонячною, проте швидкість вітру збільшиться до 7-12 м/с. Вдень не очікується істотних опадів, спрогнозували в Укргідрометцентрі.

Температура повітря в Україні триматиметься переважно на рівні від -1 градусів за Цельсієм, подекуди стовпчики термометрів підвищаться до +6 тепла.