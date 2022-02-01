Сьогодні, 1 лютого, на площу Конституції під стіни Верховної Ради знову прийшли учасники акції SaveФОП.

Наразі на площі зібралося близько 200 людей, які приїхали з різних регіонів України, зокрема: Миколаївщини, Вінничини, Херсонщини, з Кропивницького, Хмільника та інших областей і міст.

Учасники мітингу ФОПів поводяться мирно, проте народних депутатів зустрічали під вигуки: Ганьба!

Наразі в урядовому кварталі посилили охорону. Біля входу до парламенту стоїть кордон поліції та нацгвардійців.

Вимоги підприємців незмінні: малий та середній бізнес хоче, щоб для них відтермінували вимогу працювати із касовими апаратами, як і штрафи за невикористання РРО.

Нагадаємо, що 27 січня у парламенті зареєстрували законопроєкт №6561 Про застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг щодо тимчасового незастосування фінансових санкцій та встановлення понижених розмірів фінансових санкцій для платників єдиного податку. Цей законопроєкт передбачає відтермінування штрафів за невикористання РРО.

Нардепи мали сьогодні розглянути цей документ, проте його навіть не внесли до порядку денного.