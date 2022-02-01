У тому випадку, якщо в Україні запровадять режим надзвичайної ситуації (НП), мешканців та гостей усіх міст, зокрема й Полтави, сповіщатимуть про це сирени, а також – уривчасті гудки.

Голосовий сигнал оповіщення цивільної оборони скандуватиме: Увага всім!

Почувши такий сигнал, необхідно включити радіо або телевізор, щоб прослухати екстрені повідомлення від рятувальних служб або правоохоронних органів.

Список необхідних речей при НП

У разі виникнення НП у Полтаві, почувши сповіщення про небезпеку, вам слід взяти з собою речі, які можуть знадобитися передусім.

Це – вода, ліки, їжа, документи та гроші.

Для того, щоб нічого не забути та уникнути паніки під час евакуації, варто заздалегідь зібрати тривожний або екстрений рюкзак.

На одну людину слід виділити щонайменше 25-літровий рюкзак. У нього складіть:

Пляшку з прісною водою.

Пакет із необхідним мінімумом медикаментів (від застуди, для шлунка, знеболювальні тощо).

Продукти харчування, яких вистачить щонайменше на кілька днів.

Необхідний одяг (без надмірностей, щоб тягнути рюкзак було не надто важко і він не надто впливав на мобільність).

Предмети гігієни.

Інструменти та засоби індивідуального захисту.

Документи у водонепроникній упаковці.

Кредитні картки, готівка.

Ключі.

Зазначимо, що в аптечку обов’язково потрібно скласти кошти для надання першої допомоги: йод, бинти, лейкопластир, вату, джгут та шприци.

ЧП у Полтаві: адреси бомбосховищ

За офіційними даними Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС), всього у Полтаві розміщено 92 бомбосховища. Вони розташовані як на територіях багатоквартирних будинків, так і в місцевих заводах, підприємствах.

Повний список бомбосховищ у Полтаві рятувальники розмістили на інтерактивній карті.

Вони призначені для того, щоб люди змогли сховатися під час виникнення надзвичайної ситуації, терористичних актів та воєнних дій.

На цих точках має бути забезпечено можливість безперервного перебування протягом певного часу.

Зверніть увагу, що на карті ДСНС окремими червоними точками відзначені протирадіаційні укриття та бомбосховища високого рівня безпеки.