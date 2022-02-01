З 1 лютого клієнти Укрпошти тепер можуть сплачувати вартість доставки посилки онлайн. Для цього необхідно створити особистий кабінет на офіційному сайті компанії.

Така послуга значно зекономить час тим, хто відправляє кілька відправлень за раз. В особистому кабінеті треба оформити посилку, сплатити за неї, а потім віднести відправлення до вашого поштового відділення, де вказати номер ШКІ (штрихкодовий ідентифікатор), який суттєво пришвидшить операцію безпосередньо у відділенні.

Для клієнтів, які оформлюють відправлення онлайн в особистому кабінеті або за допомогою АРІ, також діє знижка 5% на внутрішні відправлення і 3-15% на міжнародні.

Ця послуга доступна для внутрішніх відправлень – Укрпошта Стандарт, Укрпошта Експрес – та міжнародних відправлень – Дрібний пакет рекомендований, Посилка та EMS.

В Укрпошті зазначають, що оплата за відправлення онлайн стягується у два етапи. Спочатку на картковому рахунку клієнта блокується вартість пересилання відправлення при оформленні в особистому кабінеті. А безпосередньо у відділенні гроші списуються з карткового рахунку клієнта.

Тоді в особистому кабінеті статус попередня оплата змінюється на оплачено.

Нагадаємо, що на початку зимового сезону Укрпошта підвищила тарифи на доставку відправлень на 15%.

Фото: Укрпошта