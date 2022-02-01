Поліціянти в Україні дедалі частіше почали скаржитися на низький рівень заробітних плат та складні умови праці. Журналіст Фактів Тижня поцікавився у голови Нацполіції Ігоря Клименка, чи планується підвищення зарплат цього року та з якими ще труднощами стикаються правоохоронці мало не щодня.

За словами голови Нацполіції, кваліфікованих кадрів не вистачає по всій Україні, і поліція не є винятком. Проте за останні шість років Нацполіція оновилася на 50%. Та й критичного “некомплекту” у структурі наразі немає.

Читайте Кабмін виділив кошти на підвищення зарплатні для поліцейських

Про заробітну плату

За словами Ігоря Клименка, зарплата поліціянтів за останні три роки не збільшувалася, тому що бюджет Нацполіції практично не зростав.

– Завдяки тому зростанню, яке відбулося у 2022 році на 1 млрд грн, ми у січні можемо підвищити заробітні плати від 5 до 10% для 14 категорій працівників поліції. І з 1 лютого, якщо Кабмін виділить достатньо фінансування, ми підвищимо грошове утримання для кожного працівника на 10% – сказав Клименко.

Він зазначив, що суспільство має бути впевненим, що ті завдання, які ставлять поліціянту чи оперу, чи патрульному – мають бути виконані професійно, якісно та вчасно.

Ігор Клименко сподівається, що соціально-економічна ситуація в державі дасть змогу з цього року кардинально змінити оплату праці поліціянтів.

За словами Клименка, не менш важливою проблемою є нестача кадрів. Наприклад, в Одеській області за три роки звільнилося 1 200 поліцейських, і лише половину від цієї кількості вдалося взяти на роботу.

Щороку понад 13 тисяч працівників йдуть з лав Національної поліції.

– Наприклад, за 2021 рік звільнилося з лав поліції 13 тисяч працівників. Це означає, що ми маємо за 2022 рік набрати 13 тисяч нових працівників. Чи можемо ми в цих умовах із такою зарплатою це зробити? Відповідь логічна, що ні. Ми набираємо 60-70%.

Ігор Клименко зазначив, що для роботи у поліції треба бути фізично підготовленим, психологічно стійким. Тому кожного, хто бажає стати поліціянтом, просто не можуть взяти. Наприклад, у деяких регіонах на одне місце патрульного поліціянта претендує три-чотири кандидати.

Читайте Офіс генпрокурора створить платформу для розслідування злочинів проти журналістів

Причини звільнення з патрульної поліції

Голова Нацполіції зазначає, що ті люди, які раніше вступали і вступають до лав патрульної поліції, хочуть щось змінити у державі.

– Частина патрульних десь розчарувалась. І питання не в заробітній платні, питання в навантаженні… Ще раз наголошую, що Нацполіція за останні шість років оновила особовий склад на 50%. Патрульна поліція становить 13% від усього особового складу Нацполіції… Середній вік поліціянтів знизився. Раніше це було за 40 років, тепер 34 роки. Наразі багато патрульних, які прийшли у 2015-16 роках, працюють в інших підрозділах, – сказав Ігор Клименко.

За його словами, оперуповноважений та слідчий повинні мати щонайменше п’ять років практичного досвіду, щоб справді бути фахівцями своєї справи.

Що стосується дільничих у сільській місцевості, то за даними Клименка, наразі в Україні їх уже більше тисячі.

– Кожному такому поліціянту ми маємо надати автомобіль, адже один правоохоронець охоплює п’ять-шість населених пунктів – це від 5 до 20 тисяч громадян… Так ви мені скажіть, якщо в нас 83% всього бюджету Національної поліції йде на погашення заробітної платні працівникам поліції, тільки 17% іде на розвиток, чи можемо ми швидко рухатись? – говорить Ігор Клименко.

Розкриття злочинів

Голова Нацполіції зазначив, що правоохоронні органи розкривають практично усі вбивства – на рівні 96-98% по регіонах. Те саме стосується тяжких та особливо тяжких злочинів.

Читайте В Україні планують створити підрозділи для розслідування дитячих злочинів

Домашнє насильство

За словами Клименка, цією категорією злочинів займаються практично усі підрозділи поліції, проте є і спеціалізовані.

– За останні три роки у п’ять разів зросла кількість звернень від дітей щодо насильства щододитини або члена сім’ї. Бо ми [поліція] пішли в сім’ї, ми пішли в дитячі навчальні заклади. Ми бачимо, що і поліція на цьому стоїть, і Міністерство внутрішніх справ нас повністю в цьому підтримує, що все починається саме з дитинства. Це стосується і злочинів, які скоюють діти, і злочинів проти дітей, – говорить очільник Нацполіції.

Реагування на виклики та проблеми у роботі

Ігор Клименко говорить, що у Нацполіції наразі не вистачає транспорту, проте за кілька років вдалося скоротити час реагування на виклики у місті до 7-10 хвилин, а в сільській місцевості приблизно до 21 хвилини. Раніше це могло бути пів доби.

На прибуття за викликом у великих містах впливають і затори, іноді пів кілометра дороги доводиться їхати 20 хвилин. Крім того, поліціянт на виклик не має права приїхати без напарника – це порушення правил.

Житло для поліції

Державна програма, яка запрацювала минулого року, дала змогу придбати, взяти в лізинг тисячу квартир для працівників поліції. Усі кредитні зобов’язання, за виключенням тіла кредиту, взяла на себе Нацполіція. Минулого року на погашення кредитної заборгованості витратили приблизно 150 млн грн. Таку саму суму заклали і у 2022 році.

Кожен працівник Нацполіції може стати у чергу на житло. Перестрибнути у ній неможливо.

– Досвід показав, що це один з мотиваторів працювати чесно і тривалий час – 15-20 років… Сам працівник поліції щомісяця сплачує із заробітної плати 2 000-2 500 грн. Такі відрахування розтягують на багато років вперед. Це утримує поліціянта на службі, – сказав очільник Нацполіції Ігор Клименко.

За його словами, із тієї тисячі людей, які отримали квартири, практично немає порушників службової дисципліни та звільнених.