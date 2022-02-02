Хто уникне призову з 2024 року: роз’ясненя Резнікова

Міністр оборони Олексій Резніков пояснив особливості припинення призову з 1 січня 2024 року, що передбачего указом президента про зміцнення обороноздатності України.

За його словами, Міноборони підготувало бачення моделі, на першому етапі якої призов зберігається, проте як альтернатива вводиться короткострокова (3-4 місяці) інтенсивна військова підготовка.

Резніков наголосив, що, пройшовши таку підготовку, хлопці не потраплятимуть під призов.

– Натомість вони отримають базові військові навички. З 1 січня 2024 року ми плануємо повністю замінити призов на короткотривалу інтенсивну підготовку, поступово збільшуючи обсяги залучених і підтримуючи їхні навички шляхом періодичних тренувань та зборів. На сьогодні вже є розрахунки та обґрунтування різних моделей виконання указу, – розповів глава Міноборони.

Міністр каже, що для реалізації цих кроків уряд найближчим часом запропонує пакет законопроектів та підзаконних актів.

1 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності України.

Цим документом глава держави зобов’язує уряд розробити законопроєкт про зміну системи військової підготовки з можливістю припинення призову до армії з 1 січня 2024 року.

Він також передбачає поступовий перехід до формування Збройних Сил України на професійній основі.