Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

Хто уникне призову з 2024 року: роз’ясненя Резнікова

Валентина Летяк редакторка стрічки
Олексій Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков пояснив особливості припинення призову з 1 січня 2024 року, що передбачего указом президента про зміцнення обороноздатності України.

За його словами, Міноборони підготувало бачення моделі, на першому етапі якої призов зберігається, проте як альтернатива вводиться короткострокова (3-4 місяці) інтенсивна військова підготовка.

Резніков наголосив, що, пройшовши таку підготовку, хлопці не потраплятимуть під призов.

– Натомість вони отримають базові військові навички. З 1 січня 2024 року ми плануємо повністю замінити призов на короткотривалу інтенсивну підготовку, поступово збільшуючи обсяги залучених і підтримуючи їхні навички шляхом періодичних тренувань та зборів. На сьогодні вже є розрахунки та обґрунтування різних моделей виконання указу, – розповів глава Міноборони.

Міністр каже, що для реалізації цих кроків уряд найближчим часом запропонує пакет законопроектів та підзаконних актів.

1 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності України.

Цим документом глава держави зобов’язує уряд розробити законопроєкт про зміну системи військової підготовки з можливістю припинення призову до армії з 1 січня 2024 року.

Він також передбачає поступовий перехід до формування Збройних Сил України на професійній основі.

Читайте
Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності України

Джерело: Міноборони

Фото: Міноборони

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка