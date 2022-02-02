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У березні пенсії для українців зростуть щонайменше на 14% – Марченко

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
пенсія гроші

У березні 2022 року на українців чекає індексація пенсій. Виплати зростуть щонайменше на 14%.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко. Він запевнив, що, за попередніми розрахунками Мінсоцполітики, коефіцієнт для перерахунку пенсій становитиме не менше 14%.

Сергій Марченко пояснив, що індексація пенсій щороку проводиться шляхом збільшення показника середньої зарплати, який враховується для обчислення пенсії, на коефіцієнт, що відповідає 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50% показника зростання середньої зарплати за три календарні роки.

Тому, за словами міністра, індексація пенсій у березні покриє інфляцію (зростання цін на товари і послуги).

З 1 березня 2022 року в Україні підвищать пенсії за віком, військовим, чорнобильцям, громадянам з інвалідністю. Зокрема, страхові пенсії (серед яких пенсії за віком), які були призначені до 2019 року, зростуть щонайменше на 100 грн.

Пенсії військовим у середньому зростуть на 700 грн. Крім того, мінімальну пенсію непрацюючим українцям без повного страхового стажу планують підвищити до 2 100 грн.

Джерело: Економічна правда

Фото: Depositphotos

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