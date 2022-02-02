І стіни вдома допомагають – це народне прислів’я набуває особливого значення в умовах надзвичайної ситуації. Попри причини, які спричинили виникнення НС, необхідно заздалегідь обладнати власну домівку.

Подумайте, чи є в оселі достатній запас продуктів та води, чи вистачить ліків та чи зможе ваш дім зберігати тепло під час холодної погоди.

Поради для підготовки вдома у разі НС

Про деякі речі необхідно подумати завчасно, тому що вони можуть знадобитися у разі непередбачуваних подій. Першочергово варто перевірити стан підвального приміщення у будинку та дізнатися, де поблизу розташовані найближчі укриття.

Необхідно знати, куди та як ховатися від небезпеки. Перевірте наявність аварійного виходу та продумайте можливості для пересування у разі його відсутності.

Зробіть запаси питної та технічної води, а також їжі, яка зможе зберігатися протягом тривалого часу.

Перевірте, щоб в аптечці були засоби для надання першої медичної допомогти (ванта, бинти, перекис та інші). Подумайте, які ліки можуть знадобитися, та поповніть запаси.

На всяк випадок підготуйте засоби для гасіння пожежі. Вона може виникнути раптово, тому слід бути готовими.

Подбайте про альтернативні засоби освітлення оселі у разі, якщо його вимкнуть. Це можуть бути ліхтарики (зокрема, на звичайному телефоні) та свічки.

Читайте Що робити у разі виникнення надзвичайної ситуації жителям Києва та куди ховатися

Продумайте, як ви зможете приготувати їжу, якщо в оселі відсутні газ та електропостачання. Як варіант, можна купити побутовий газовий балон та дізнатися, як його під’єднувати до кухонної плити.

Зберіть в одному місці необхідні речі, які можуть знадобитися у разі термінової евакуації або переходу до бомбосховищ. Йдеться про документи, воду, їжу, ліки та гроші. Завчасно подбайте про наявність тривожної валізи, в якій буде все, що може бути корисним під час таких ситуацій.

Подбайте про запас палива та справний стан автомобіля чи іншого транспорту, за допомогою якого з’явиться можливість для вчасної евакуації з небезпечного місця.

У холодну пору року подумайте про можливі варіанти для зберігання тепла в оселі, якщо вимкнеться централізоване опалення.

Телефони рятувальних служб

У разі надзвичайних подій необхідно знати, куди можна звертатися за допомогою. В екстрених ситуаціях телефонуйте на 101 – це стандартний номер пожежної охорони та служби порятунку в Україні.