Український військовий розвідник Пілігрим розповів, як варто цивільним громадянам обходитися зі зброєю у разі екстремальної ситуації, наприклад, військового вторгнення Російської Федерації.

Як заявив в інтерв’ю експерт, якщо людина має тактичну або мисливську стрілецьку зброю, то її обов’язково потрібно взяти з собою при евакуації з населеного пункту.

Якщо це мисливська рушниця, її слід укоротити.

– Обрізаєте частину прикладу та ховаєте її під одяг. Нічого не повинно заважати чи стирчати. За необхідності примотайте її (зброю. – Ред.) скотчем до свого одягу, бо вона не повинна бути в рюкзаку. Тому що в екстраординарних обставинах легше відірвати скотч, ніж діставати зброю з рюкзака, – попередив експерт.

Необов’язково використовувати зброю за призначенням. В окремих випадках достатньо лише залякати осіб, які становлять потенційну загрозу для вас чи вашої сім’ї.

Якщо на шляху ви зустрінете українських військових, їх слід одразу попередити, що ви маєте зброю, зауважує розвідник.

– Не чекайте, що вас спитають, чи є у вас зброя. Тому що всі будуть на нервах, всі будуть дуже переживати. Не треба військовим давати привід для провокацій. При виході на умовний блокпост піднімайте руки і кілька разів повторіть, що ви маєте зброю. Уточніть, чи можна вам дістати та показати цю зброю. Перепитайте кілька разів, щоб у разі, коли ви її діставатимете, це не спровокувало військових, – наголосив Пілігрим.

Раніше військовий експерт розповів, як правильно евакуюватись з міста, в якому почалися бойові дії. А також, який варто вибрати напрямок руху, якщо вам все ж таки вдалося покинути населений пункт.