Правоохоронці викрили чергову схему підроблювання міжнародних сертифікатів про вакцинацію проти коронавірусу. На Закарпатті лікарка агітувала за щеплення у соціальних мережах, а сама заробляла на фальшивих Covid-документах.

За даними Служби безпеки України, медик щомісяця збагачувалася майже на пів мільйона грн на підроблених Covid-сертифікатах.

Правопорушниця перебувала на посаді лікаря-інфекціоніста Центру громадського здоров’я Закарпатської обласної ради. Вона залучила до протиправної схеми знайому, яка за 30% від доходу шукала людей, які не мали бажання робити щеплення проти Covid-19.

Один підроблений документ коштував близько 3,5 тис. грн. Лікарка вносила в електронну систему охорони здоров’я eHealth неправдиві дані про імунізацію жителів України.

Щомісяця вона створювала майже 100 фальшивих медичних сертифікатів. Вона видавала паперові Covid-документи без реального щеплення.

Обом правопорушницям оголосили про підозру за частиною 3 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. За підроблення сертифікатів вакцинації вони можуть сісти до в’язниці на вісім років.

Незабаром їм планують обрати запобіжні заходи. Правоохоронці з’ясовують всі обставини незаконної схеми та встановлюють людей, які можуть бути причетними до оборудок.