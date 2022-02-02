Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

Заробляла до 500 тис. грн щомісяця: на Закарпатті лікарка підробляла Covid-сертифікати

Юля Захарченко редакторка стрічки
Заробляла до 500 тис. грн щомісяця: на Закарпатті лікарка підробляла Covid-сертифікати

Правоохоронці викрили чергову схему підроблювання міжнародних сертифікатів про вакцинацію проти коронавірусу. На Закарпатті лікарка агітувала за щеплення у соціальних мережах, а сама заробляла на фальшивих Covid-документах.

За даними Служби безпеки України, медик щомісяця збагачувалася майже на пів мільйона грн на підроблених Covid-сертифікатах.

Правопорушниця перебувала на посаді лікаря-інфекціоніста Центру громадського здоров’я Закарпатської обласної ради. Вона залучила до протиправної схеми знайому, яка за 30% від доходу шукала людей, які не мали бажання робити щеплення проти Covid-19.

Один підроблений документ коштував близько 3,5 тис. грн. Лікарка вносила в електронну систему охорони здоров’я eHealth неправдиві дані про імунізацію жителів України.

Щомісяця вона створювала майже 100 фальшивих медичних сертифікатів. Вона видавала паперові Covid-документи без реального щеплення.

Обом правопорушницям оголосили про підозру за частиною 3 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. За підроблення сертифікатів вакцинації вони можуть сісти до в’язниці на вісім років.

Незабаром їм планують обрати запобіжні заходи. Правоохоронці з’ясовують всі обставини незаконної схеми та встановлюють людей, які можуть бути причетними до оборудок.

Читайте
Підроблені Covid-сертифікати виявили у кількох вчителів на Закарпатті

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка