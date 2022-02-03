Києво-Могилянська академія засуджує рішення МОН оголосити повторний конкурс на президента ВНЗ

Наглядова рада Національного університету Києво-Могилянська академія (НаУКМА) засудила рішення Міносвіти оголосити повторний конкурс на посаду президента навчального закладу.

В оприлюдненій заяві йдеться про те, що 28 січня 2022 року організаційний комітет із проведення виборів президента Києво-Могилянської академії встановив результати виборів на посаду президента та скерував відповідну документацію до Міносвіти.

– Закон визначає вичерпний перелік підстав для оголошення нового конкурсу на заміщення посади керівника вищої освіти та не надає МОН України повноважень оцінювати рішення організаційного комітету щодо встановлення результату виборів та визначення переможця, – пояснили у Наглядовій раді.

Також у заяві йдеться про те, що оприлюднене 2 лютого рішення Міносвіти про оголошення нового конкурсу на посаду президента університету є протиправним.

– Такі дії посадових осіб МОН України є протиправним втручанням у вибори президента НаУКМА, порушують право університету на автономію та самоврядування та мають ознаки зловживання владою або службовим становищем, – наголосили у заяві.

Наглядова рада вимагає від Міносвіти припинити порушення закону та негайно завершити всі процедури, пов’язані з підписанням контракту із обраним президентом НаУКМА Сергієм Квітом.

28 січня у Києво-Могилянській академії офіційно заявили, що у другому турі голосування на виборах президента НаУКМА переміг Сергій Квіт. Він набрав 235 голосів (52,80%).

Але 2 лютого Міносвіти оголосило повторний конкурс на посаду президента ВНЗ, пояснивши це тим, що експертно-кадрова комісія міністерства встановила порушення законодавства та Статуту університету у процесі проведення виборів.

Джерело: Києво-Могилянська академія