У п’ятницю, 4 лютого, у західних, східних областях та в Криму прогнозуються опади у вигляді снігу та мокрого снігу.

Так, на заході країни нічна температура коливатиметься від -5°C до -3°C, а денна підніметься до +2°C. Майже у всіх регіонах йтиме мокрий сніг.

Найхолодніше 4 лютого буде на Півночі. У Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях температура вдень максимально опуститься до -4°C. Вночі будуть морози до -9°C.

У східних областях йтиме сніг, денна температура коливатиметься від -2°C до +1°C.

У центральних регіонах опади не прогнозуються. У Вінницькій області температура вдень становитиме від -3°C до -1°C; в інших підніметься до 0°C.

На Півдні переважно без опадів, лише на Кримському півострові і вдень, і вночі прогнозується мокрий сніг, температура до +1°C.

Також синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах країні, крім півдня.