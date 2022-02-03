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ОП: Постраждалі від вибуху газу в Кропивницькому отримають допомогу в максимально стислі строки

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
ОП: Постраждалі від вибуху газу в Кропивницькому отримають допомогу в максимально стислі строки

Люди, які постраждали внаслідок вибуху газу в житловому будинку у Кропивницькому, тимчасово розміщені в готелі. Але їхнє житло буде відновлене в максимально стислі терміни.

Це про заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, який перебуває на місці подій.

– Ситуація на контролі у президента Володимира Зеленського, очільнику області доручено якнайшвидше розпочати відновлювати будинок. Сьогодні до 15.00 мають бути попередні висновки щодо того, коли можна розпочати роботи, – повідомив Тимошенко.

Він оглянув стан будинку, в якому стався вибух, і поспілкувався з його мешканцями.

– Люди бояться залишитися без даху над головою. Цього не станеться. Міська та обласна влада працюють разом, фінансуватиметься відновлення з резервного фонду міста та області, у разі потреби будуть виділені кошти з державного бюджету, – запевнив представник ОП.

Тимошенко заявив, що також перевірить умови проживання тих постраждалих, яких тимчасово заселили в готель. Крім того, біля будинку розгорнуто пункти обігріву.

– Наше завдання – швидко відновити людям домівки та допомогти потерпілим, яким потрібна медична допомога, – додав заступник керівника Офісу президента.

Для цього зранку з Дніпра прибули спеціалісти з дитячих опіків, які консультують місцевих лікарів.

Як повідомлялось, 2 лютого в Кропивницькому стався вибух у багатоквартирному будинку на вулиці Попова, внаслідок чого одна людина померла, десятки мешканців довелось евакуювати.

В лікарню потрапили троє постраждалих – один дорослий і двоє дітей 8 та 13 років.

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