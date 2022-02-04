У Києві на базі територіального центру комплектування та соціальних послуг невдовзі відкриють перший мілітарі ЦНАП. Військовий комісар, полковник ЗСУ Юрій Максимів в інтерв’ю Фактам ICTV розповів, як вони працюватимуть та які послуги можна буде отримати.

За його словами, конституційним обов’язком кожного українця є захист батьківщини і комунікатором між громадянами та державою є територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

У таких центрах громадянам видають документи, проте це зазвичай створює черги.

– Наразі на базі Київського територіального центру комплектування та соціальної підтримки завершується облаштування, назвемо це так – мілітарі ЦНАП (Центр надання адмінпослуг – Ред.). Територіальні центри комплектування вирішують низку питань: заходи мобілізаційної підготовки, відбір громадян на військову службу за контрактом, заходи прозову. Не менш важливими є питання соціального захисту військових пенсіонерів, колишніх військовослужбовців, членів їхніх сімей, – зазначає Юрій Максимів.

За словами полковника, головну ідею для створення військового ЦНАПу взяли безпосередньо з цивільних ЦНАПів, які суттєво спростили надання адмінпослуг звичайним громадянам.

Як це працюватиме

– Людина прийде до територіального центру комплектування і соцпідтримки, де для початку на рецепції зможе отримати певні консультації. У Центрі встановлять табло та термінали, де можна буде ознайомитися із переліком послуг: соціальні та юридичні. Також доступною буде інформація щодо вступу на військову службу за контрактом, – зазначає полковник Юрій Максимів.

Також громадяни зможуть проконсультуватися із юристами, психологами, військовими, які займатимуться набором на військову службу за контрактом.

Військовий комісар нагадав, що в Україні є Єдиний електронний реєстр військовозобов’язаних і призовників. Для того, щоб саме цей реєстр працював його необхідно періодично наповнювати – це відбувається за допомогою стікання інформації з інших реєстрів.

– Для спрощення надання послуг у військових ЦНАПах будуть використовуватися дані, які люди раніше надавали: копії паспортів, ідентифікаційних номерів тощо. Це братиметься з відповідних резервів. І коли людина прийде, щоб стати на військовий облік, то вже значна кількість необхідних документів буде у територіальному центрі комплектування. Це допоможе кількісно і якісно вести військовий облік громадян, – розповів полковник Юрій Максимів.

Зазначимо, що перший такий військовий ЦНАП планують відкрити у Києві на наступному тижні 8 лютого.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков під час години запитань до уряду у Верховній Раді анонсував плани з реформування колишніх військових комісаріатів.

Фото: НГУ