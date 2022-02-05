Монументальну скульптуру Батьківщина-мати у Києві підсвітили кольорами державного прапора. На один вечір монумент став повністю синьо-жовтим.

Про це повідомив очільник Міністерства культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко у своєму Telegram-каналі.

– Батьківщина-мати начебто вкрилася у жовто-блакитне вбрання. Найвищий монумент України підсвітили кольорами державного прапору на знак єднання нашої нації та захисту української землі, – зазначив міністр культури.

Подія відбулася за ініціативи Міністерства культури та інформаційної політики України, Національного музею історії України у Другій світовій війні.

– Ми, українці, вміємо об’єднуватися заради миру. Вдячні, що у багатьох країнах світу підтримують наші зусилля щодо стримування агресора. Прапор – символ нашої незалежності та незламності, – переконаний Олександр Ткаченко.

На його думку, після перегляду на синьо-жовтий монумент Батьківщина-мати з’являються неймовірні враження та посилене відчуття гордості за Україну.

Фото: Олександр Ткаченко