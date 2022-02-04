В Україні з 1 січня зріс розмір надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю. Все через те, що змінився прожитковий мінімум, від якого залежить низка соціальних виплат.

Для осіб з інвалідністю з дитинства, які належать до підгрупи А I групи, його підвищили із 2 901 грн до 3 868 грн. Тепер він дорівнює 200% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1934*200% = 3 868 грн).

Водночас пенсія з догляду за дитиною з інвалідністю підгрупи А тепер становить також 200% від прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку.

Тому з 1 січня для дітей віком до 6 років виплата становить 4 200 грн (2 100*200%); для дітей віком від 6 до 18 років – 5 236 грн (2 618*200%).

Допомога особам з інвалідністю з дитинства, які належать до підгрупи Б I групи

З 1 січня зріс і розмір надбавки на догляд за дітьми з інвалідністю, які належать до підгрупи Б I групи. Тепер така допомога становить не 50, а 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Тому, з урахуванням підвищення, пенсія з догляду за дитиною з інвалідністю підгрупи Б I групи зросла до 3 868 грн (1934*200%).

У Мінсоцполітики нагадали, що розміри державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю протягом року зростатимуть відповідно до підвищення розмірів прожиткового мінімуму.

Як змінюватиметься прожитковий мінімум у 2022 році – читайте у нашому матеріалі.