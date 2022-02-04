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Сніг та до -4°C: якою буде погода в Україні 5 лютого

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Сніг та до -4°C: якою буде погода в Україні 5 лютого

У суботу, 5 лютого, в Україні переважатиме морозна погода, у західних областях можливий мокрий сніг.

Так, у північних регіонах нічна температура опуститься до -12°C, а денна коливатиметься від -4°C до -2°C. Також впродовж дня очікується мокрий сніг.

Також морозно буде і на сході – там нічна температура знизиться до -11°C, а вдень до -4°C. Синоптики також прогнозують сніг.

У деяких західних областях: Закарпатській, Чернівецькій та Івано-Франківській впродовж доби йтиме мокрий сніг, денна температура коливатиметься від -1°C до +3°C.

У Вінницькій області 5 лютого і вночі, і вдень без істотних опадів. Нічна температура опуститься до -5°C, а денна коливатиметься від -1°C до +1°C. В інших центральних регіонах – до -3°C вдень.

На півдні країни та у Криму вдень до +2°C, без істотних опадів.

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Сніг та до +5: прогноз погоди на вихідні в Україні (карта)

Джерело: Укргідрометцентр

Фото: Pixabay

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