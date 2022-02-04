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Вибори президента Могилянки: МОН скасувало наказ про новий конкурс

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Вибори президента Могилянки: МОН скасувало наказ про новий конкурс

Міністерство освіти і науки України пізно увечері 3 лютого скасувало наказ про новий конкурс на посаду президента Національного університету Києво-Могилянська академія.

Як уточнили у відомстві, це рішення ухвалили на узгоджувальній нараді під головуванням прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Участь у нараді взяли також голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, народні депутати України, а також представники Національного університету Києво-Могилянська академія.

Нагададаємо що 28 січня на виборах президента університету за результатами другого туру голосування перемогу здобув Сергій Квіт.

Однак 2 лютого Міносвіти оголосило повторний конкурс на посаду президента, оскільки встановило порушення законодавства України та Статуту університету під час проведення виборів НаУКМА.

Причина такого рішення крилася в інциденті, який стався під час голосування 27 січня, коли 11 чоловіків спортивної статури викрали скриньку з бюлетенями.

Тоді голосування не припиняли, бо після повернення викраденої скриньки за 40 хвилин члени комісії встановили, що з неї не могли витягти бюлетені.

Після того, як Міносвіти призначило повторний конкурс на посаду президента НаУКМА, студенти Києво-Могилянської академії оголосили безстроковий страйк.

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Джерело: Міносвіти

Фото: Depositphotos

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