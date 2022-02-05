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Американці передали Україні японські пікапи

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Американці передали Україні японські пікапи

Українські прикордонники отримали пікапи Mitsubishi L200 у рамках програми Посилення можливості Державної прикордонної служби у сфері безпеки північного та східного кордону.

Вже надійшла перша партія машин, що прибула до Києва.

Делегація Відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні на чолі із Сарою Лангенкомп провела інспекцію.

Пікапи було виділено на підвищення ефективності службової діяльності підрозділів під час охорони кордону, а також для ефективної протидії загрозам національній безпеці. План реалізується з допомогою США.

Американці передали Україні японські пікапи / 3 фотографии

Контракт було підписано 10 грудня минулого року. Його підписав перший заступник голови ДПСУ та очільник відділу з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків Посольства США в Україні.

Сума контракту становить 20 млн доларів. Також прикордонники отримали переносні тепловізори, пневмокаркасні намети, балістичні шоломи та модульні захисні балістичні бронежилети.

Заступник директора департаменту Ілона Мельникова подякувала Відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні за оперативно надану допомогу.

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Джерело: МВС

Фото: МВС

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