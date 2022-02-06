Раді пропонують зобов’язати водіїв проходити перевірку на сп’яніння після ДТП – законопроєкт

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, яким пропонується запровадити обов’язкову перевірку на сп’яніння для водіїв-учасників ДТП.

Ініціаторами документа № 6558 є група народних депутатів від Слуги народу.

Згідно з пояснювальною запискою, протягом 10 місяців 2021 року на дорогах України сталося 20 300 дорожньо-транспортних пригод, у яких загинули понад 2 500 людей.

При цьому особливу небезпеку становлять порушення правил дорожнього руху особами в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

А тому нардепи пропонують внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального процесуального кодексу України, оскільки зараз на законодавчому рівні не закріплена обов’язковість огляду водіїв на стан сп’яніння.

– Мета ухвалення законопроєкту полягає у забезпеченні невідворотності відповідальності водіїв транспортних засобів за вчинення у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння дорожньо-транспортних пригод із загиблими чи травмованими особами, – зазначається в пояснювальній записці.

Що пропонують нардепи

Народні обранці пропонують доповнити статтю 266 Кодексу України про адміністративні правопорушення пунктом, згідно з яким: у разі ДТП з постраждалими є обов’язковим огляд водіїв на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння. Також можуть перевірити, чи не перебувають вони під впливом лікарських препаратів, які знижують увагу та швидкість реакції.

Перевірка проводиться незалежно від того, чи є підстави вважати, що водії-учасники ДТП перебувають у стані сп’яніння або під впливом медпрепаратів.

Крім того, нардепи пропонують доповнити статтю 214 Кримінального процесуального кодексу України й також прописати обов’язковість медичного огляду водіїв на стан сп’яніння після дорожніх інцидентів із потерпілими та загиблими.

А закон Про екстрену медичну допомогу хочуть доповнити пунктом, згідно з яким такий огляд водіїв дозволять проводити у відділеннях невідкладної медичної допомоги багатопрофільних лікарень.

Варто зазначити, що чинне законодавство не передбачає обов’язкового проведення огляду водіїв на стан сп’яніння в разі вчинення ними ДТП із постраждалими. Більш того, проведення огляду водіїв здійснюється на розсуд поліцейських. Правоохоронці за наявності ознак сп’яніння у водія можуть запропонувати йому пройти огляд на місці зупинки автомобіля в присутності свідків.