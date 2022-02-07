Кожен працівник в Україні має право на щорічну відпустку. Та коли її вигідніше брати протягом 2022 року, щоб мати змогу і відпочити, і отримати більше відпускних.

При виборі часу відпочинку слід враховувати низку факторів, як-от святкові та вихідні дні, а також кількість робочих днів у місяці.

Тож коли вигідніше брати відпустку в 2022 році – читайте в матеріалі.

Як розраховується тривалість відпустки

Тривалість щорічної відпустки розраховується в календарних днях.

Водночас варто зазначити, що святкові та неробочі дні при розрахунку суми відпускних не враховуються.

Протягом року є 11 таких днів (згідно зі ст. 73 Кодексу законів про працю України): Новий рік (1 січня); Різдво Христове (7 січня та 25 грудня); Міжнародний жіночий день (8 березня); День праці (1 травня); День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (9 травня); День Конституції України (28 червня); День незалежності України (24 серпня); День захисників і захисниць України (14 жовтня); Великдень; Трійця.

Коли вигідніше брати відпустку в 2022 році

Як пояснила в коментарі Фактам ICTV старша бухгалтерка з нарахування заробітної плати ТОВ СЛМ Новини Ірина Червінська, вигідніше йти в щорічну відпустку в тому місяці, в якому більше робочих днів.

– Той місяць, у якому більше робочих днів, наприклад, 21-22, тоді вигідніше йти у відпустку. А не в тому, де 19 днів, – зазначила Ірина Червінська.

Наприклад, у липні більш вигідно брати відпустку, ніж у січні або у травні, оскільки у липні більше робочих днів.

Варто враховувати той факт, що один день відпустки оплачується менше, ніж один робочий день. Це пояснюється тим, що розрахунок середнього заробітку для нарахування відпускних виплат здійснюють на основі календарних днів (а не робочих).

Наприклад, зарплата працівника за місяць становить 10 000 грн (зарплата включає оклад, надбавки, премії тощо). У місяці 31 календарний день, із яких – 20 робочих (у 2022 році це, наприклад, може бути жовтень). Тож за один робочий день працівник отримає 500 грн. А за один день відпустки – 333 грн (10 000 грн / 30 календарних днів (оскільки 14 жовтня – це святковий день, який припадає на п’ятницю та в розрахунок не береться)).

Тож якщо в місяці більше робочих днів, після виходу з відпустки працівнику буде нараховано більше зарплати за відпрацьовані дні. І разом із відпускними загальна сума отриманих за місяць коштів буде більшою.

Крім того, за словами Ірини Червінської, обираючи найкращий час для відпочинку в 2022 році, потрібно вирішити для себе: хочете ви зекономити дні відпустки або ж отримати більший розмір відпускних виплат. Тут важливо визначитися щодо вихідних (включати чи не включати їх у відпустку):

1. Якщо працівник хоче довше відпочити, але водночас використати якомога менше днів відпустки, то слід приєднати відпустку до вихідних та святкових днів.

Наприклад, якщо взяти відпустку в 2022 році з 3 по 6 травня, то загалом вийде 10 днів відпочинку (із урахуванням вихідних та святкових днів). При цьому відпускні будуть нараховані лише за чотири дні, а вихідні у відпустку не включені, що дозволить зберегти дні на майбутнє.

2. Якщо ж працівник хоче отримати більшу суму відпускних, потрібно взяти відпустку також на вихідні, оскільки в такому разі вони будуть оплачуватися, та старатися, щоб відпочинок не припадав на неоплачувані святкові дні.

Наприклад, зарплата працівника за місяць умовно становить 20 000 грн (це оклад, надбавки, премії тощо). У місяці 30 календарних днів, з яких 22 робочих (святкових немає). За один робочий день працівник отримає 909 грн, а за п’ятиденний робочий тиждень – 4 545 грн.

Якщо ж йдеться про відпустку, то за один день відпочинку працівник отримає 667 грн (20 000 грн / 30 календарних днів). За п’ять днів відпустки сума виплати складе 3 335 грн. Проте якщо взяти відпустку на сім днів (з понеділка по неділю, тобто включно з вихідними), розмір виплати складе вже 4 669 грн.

– Тому, якщо людина хоче зберегти дні відпустки, вона не зважає на те, що так буде менше грошей. А якщо хоче, щоб було більше грошей, тоді потрібно брати відпустку так, щоб були і робочі, і вихідні дні. За рахунок цих двох днів, суботи та неділі, ви якраз і підтягнете свої відпускні до тієї суми, яка мала би бути у вас за робочі дні, – розповіла Ірина Червінська.

Загалом же на розмір відпускних може впливати й низка інших факторів: коли людина прийнята на роботу, який у неї графік, чи брала вона відпустку без збереження зарплати, чи перебувала на лікарняному тощо.

Заробітна плата за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до її початку.

На який термін надається щорічна відпустка

Згідно із законом України Про відпустки, громадяни мають право на щорічну основну відпустку у розмірі не менше 24 календарних днів (ст. 6). За людиною в цей час зберігається місце роботи і зарплата.

При цьому деякі категорії працівників можуть претендувати і на більш тривалу щорічну основну відпустку. Йдеться про:

• промислово-виробничий персонал вугільної, сланцевої, металургійної, електроенергетичної промисловості (тривалість відпустки збільшується на два дні за кожні два відпрацьовані роки й може досягати 28 календарних днів);

• працівників, зайнятих на підземних гірничих роботах, у кар’єрах і рудниках глибиною від 150 метрів (тривалість відпустки може становити 28 днів незалежно від стажу роботи);

• працівників лісової промисловості та лісового господарства, державних заповідників, національних парків, лісництв (28 календарних днів);

• воєнізований особовий склад гірничорятувальних частин (30 календарних днів);

• керівних працівників навчальних закладів та установ освіти, педагогів, науково-педагогічних працівників та наукових працівників (до 56 календарних днів);

• осіб з інвалідністю I та II груп (30 календарних днів), осіб з інвалідністю III групи (26 календарних днів).

Законодавством також передбачена щорічна додаткова відпустка для деяких категорій громадян:

• осіб, які працюють за шкідливих і важких умов праці (тривалість додаткової відпустки становить до 35 календарних днів);

• працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням, виконується в умовах підвищеного ризику для здоров’я, в особливих географічних і геологічних умовах (тривалість додаткової відпустки може досягати 35 календарних днів);

• працівників із ненормованим робочим днем (передбачено до 7 днів додаткової відпустки).

За бажанням працівника щорічну додаткову відпустку можуть надати одночасно із основною відпусткою або ж окремо від неї (ст. 10 закону Про відпустки).

Варто зазначити, що загальна тривалість основної та додаткової відпусток не може перевищувати 59 календарних днів за один робочий рік. Водночас для працівників, які зайняті на підземних гірничих роботах, загальна тривалість може досягати 69 днів.

Крім того, є: додаткова оплачувана відпустка у зв’язку з навчанням; творча відпустка для закінчення дисертації, написання підручників; відпустка для підготовки та участі у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях; додаткова відпустка постраждалим учасникам Революції Гідності, учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни тощо.

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Коли можна претендувати на щорічну відпустку

У перший рік роботи співробітник може взяти повну щорічну основну та додаткову відпустки, якщо він відпрацював не менше шести місяців на новому робочому місці. Проте є і винятки, коли відпустку можуть дати раніше цього терміну. Ці винятки стосуються:

• жінок перед декретною відпусткою чи після неї, а також жінок, котрі мають двох і більше дітей віком до 15 років чи дитину з інвалідністю;

• осіб із інвалідністю;

• осіб віком до 18 років;

• чоловіків, дружини яких перебувають у декретній відпустці;

• громадян, звільнених після проходження строкової військової служби, військової служби за призовом, якщо після звільнення вони були прийняті на роботу протягом трьох місяців;

• сумісників (одночасно з відпусткою за основним місцем працевлаштування);

• працівників, які хочуть приєднати відпустку до часу складання іспитів у навчальних закладах, заліків, написання дипломних, курсових робіт;

• працівників, які мають путівку для проходження санаторно-курортного лікування;

• батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу.

Якщо ж співробітник працює на певному підприємстві чи в компанії два роки і більше, щорічні відпустки надаються у будь-який час робочого року.

У разі звільнення працівникові повинні надати невикористану відпустку. Датою звільнення у такому випадку буде останній день відпустки.

Заборонено не надавати повні щорічні відпустки протягом двох років поспіль.

Водночас на прохання співробітника щорічну відпустку можуть поділити на частини. При цьому основна частина має становити не менше 14 календарних днів.

Відкликання працівника із щорічної відпустки можливе лише за його згодою та за особливих умов: для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії чи усунення їх наслідків, для попередження нещасних випадків, загибелі, псування майна підприємства.

Джерело: Закон України Про відпустки, Кодекс законів про працю України