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Використовували психологічні методи: поліцейські викрили шахраїв у Києві та Львові

Юля Захарченко редакторка стрічки
Використовували психологічні методи: поліцейські викрили шахраїв у Києві та Львові

Правоохоронці викрили мережу шахрайських Call-центрів у Києві, Львові та Одесі, де працювали понад 140 людей. Вони представлялися працівниками банків та примушували українців повідомляти паролі до своїх фінансових рахунків.

За даними Міністерства внутрішніх справ України, сфера діяльності зловмисників розповсюджувалася на територію декількох країн.

Працівники фейкових Call-центрів говорили, що вони – представники банківських установ або правоохоронних органів. Вони примушували співрозмовників повідомити особисті дані та паролі.

Шахраї використовували психологічні методи впливу та діяли за підготовленою інструкцією. За допомогою програми для підмінювання телефонного номера шахраї намагалися приховати свою незаконну діяльність.

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У МВС зазначили, що клієнтські бази даних зловмисники скуповували у DarkNet (прихованій мережі, доступ до якої можливий лише через певне програмне забезпечення). Отримані гроші вони надсилали на електронні гаманці або переводили у криптовалюту.

Поліцейські припинили діяльність шахрайських Call-центрів. Вони проводять санкціоновані обшуки та здійснюють заходи для встановлення організаторів, учасників злочинної діяльності, постраждалих та суми завданих збитків.

Попередня кваліфікація провадження – ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Зловмисників можуть потрапити до в’язниці на 12 років з конфіскацією майна.

Джерело: МВС

Фото: МВС

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