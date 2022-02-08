Як оформити спадок, якщо немає заповіту

Власник майна має право скласти заповіт як на усю спадщину, так і на його частину. Це передбачено частиною 2 статті 1236 Цивільного кодексу України. У Міністерстві юстиції пояснили, як спадкується саме неохоплене заповітом майна.

– Частина спадщини, що не охоплена заповітом, спадкується спадкоємцями за законом на загальних підставах. До числа цих спадкоємців входять також спадкоємців за законом, яким інша частина спадщини була передана за заповітом, – йдеться у статті 1245 ЦК.

Тобто така спадщина відкривається на користь спадкоємців за заповітом і за законом. У випадку їх відсутності майно переходить до територіальної громади (стаття 1277 ЦК).

Водночас, оскільки спадкування за заповітом і за законом розглядаються як окремі та цілком самостійні, у разі, якщо одна людина перетендує на майно одночасно за обома підставами, прийняття спадщини за заповітом не означає, що останній позбавляється права на спадкування за законом.

Отримання спадку відбувається не автоматично. Після смерті спадкодавця кожен спадкоємець має звернутися до нотаріуса із заявою про згоду на прийняття спадку.

Все, що потрібно знати про оформлення спадку, читайте в інструкції на сайті Факти ICTV.