У Києві вперше провели навчання повного складу 112-ї бригади територіальної оборони, в яких взяли участь одночасно дев’ять батальйонів.

За даними Київської міської державної адміністрації, вони відбулися у вихідні дні. На території навчального центру учасники одноденних зборів вивчили основи орієнтування на місцевості, принципи роботи радіообладнання та шифрування повідомлень.

Вони відпрацювали індивідуальні бойові навички, тактику та домедичну допомогу в умовах, наближених до бою, та навчилися основних принципів поведінки з вибухівкою.

– У разі провокацій або відкритої агресії ворог зустріне спротив на кожному перехресті та мосту. У кожному районі Києва його зустрінуть сили тероборони, – переконаний підполковник Олександр Павлій.

Він наголосив, що такі підрозділи тероборони укомплектовують, навчають, готують для розгортання в інших містах та областях України.

На збори прийшли близько 80 новачків-рекрутів, серед яких було багато жінок. Інструктори розповіли, що за підсумками занять чимало рекрутів захотіли укласти контракт резервіста територіальної оборони.

У КМДА нагадали, що відповіді на найбільш поширені запитання про тероборону Києва можна дізнатися на гарячій лінії за телефоном 080-050-70-28 або у спеціальному розділі на офіційному сайті уряду столиці.