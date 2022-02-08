160 тис м³ на добу: на Харківщині запрацювала нова газова свердловина

Дочірня компанія НАК Нафтогаз України – Укргазвидобування – запустила в роботу нову розвідувальну свердловину на Безпалівському родовищі в Харківській області.

Як повідомляє компанія, свердловина має похилоспрямований профіль.

Її глибина сягнула 5,2 тис. м, а дебіт становить 160 тис. кубометрів газу на добу.

Окрім високого добового дебіту за результатами буріння вдалося розширити площу промислової газоносності продуктивного горизонту, який експлуатує свердловина.

– Безпалівське родовище – відносно молоде. Наразі запаси родовища сягають понад 4 млрд куб. м газу і ми продовжуємо розвідку родовища – провели 3D-сейсміку, буримо розвідувальні свердловини. Окрім того, в 2018-му році запустили сучасну установку комплексної підготовки газу та інтенсифікуємо видобуток на вже працюючих свердловинах. У підсумку за останні чотири роки компанії вдалося збільшити видобуток на цьому родовищі у 4 рази – до 222 млн куб. м газу у 2021 році, – зазначив директор дивізіону Нафтогаз Розвідка та Видобування Олександр Романюк.

Олександр додав, що у 2022-му вони очікують на збереження цієї позитивної динаміки, нова свердловина сприятиме цьому.

Нагадаємо, у січні 2022 року Укргазвидобування збільшило видобуток природного газу, передавши для потреб українських споживачів 1,12 млрд кубометрів блакитного палива. Це на 2% або 23 млн кубометрів більше, аніж у січні 2021 року.

Зростанню видобутку сприяли, зокрема, введення в експлуатацію чотирьох нових пробурених свердловин, 11 капітальних ремонтів свердловин та інших робіт.