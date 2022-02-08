Протиповітряна оборона передбачає створення ракетної програми, запланованої на 10 років. Вона вимагає певних видатків та фінансування.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у прямому ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV.

– Протиповітряна оборона взагалі, якщо ми кажемо про протиракетну оборону, то вона передбачає величезну ракетну програму, яку треба робити. Ця програма у проекті написана, вона спланована на 10 років, – розповів Резніков.

За словами міністра оборони, на виконання програми необхідне фінансування. Наразі вона проходить тестування в апараті РНБО.

– Вона передбачає певні значні асигнування. Зараз вона проходить тестування в апараті Ради національної безпеки і оборони, потім буде затверджена і далі вже уряд писатиме державну цільову програму. Це коли ми робимо своє, – зазначив міністр.

На думку очільника Міноборони, Україна має можливості та спроможна створювати власне озброєння. Для захисту своїх громадян Україні потрібні системи різного рівня захисту.

– У нас є потужні українські підприємства з серйозним бекграундом. Ми спроможні робити своє. Звісно, сьогодні нам потрібні система різного рівня захисту. Щось ми можемо отримати від наших партнерів, але мріяти про якісь дорогі та потужні комплекси… Я пропоную, щоб не було тих ілюзій.

Нам ніхто їх не подарує. А по-друге, саме це і буде головним резоном не провокувати Росію. На жаль, філософія Don’t provoke Russia все ще працює у багатьох країнах, – додав Олексій Резніков.