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Факти / Україна / Суспільство

Програма запланована на 10 років: Резніков розповів про протиповітряну оборону

Юля Захарченко редакторка стрічки
Олексій Резніков

Протиповітряна оборона передбачає створення ракетної програми, запланованої на 10 років. Вона вимагає певних видатків та фінансування.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у прямому ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV.

– Протиповітряна оборона взагалі, якщо ми кажемо про протиракетну оборону, то вона передбачає величезну ракетну програму, яку треба робити. Ця програма у проекті написана, вона спланована на 10 років, – розповів Резніков.

За словами міністра оборони, на виконання програми необхідне фінансування. Наразі вона проходить тестування в апараті РНБО.

– Вона передбачає певні значні асигнування. Зараз вона проходить тестування в апараті Ради національної безпеки і оборони, потім буде затверджена і далі вже уряд писатиме державну цільову програму. Це коли ми робимо своє, – зазначив міністр.

На думку очільника Міноборони, Україна має можливості та спроможна створювати власне озброєння. Для захисту своїх громадян Україні потрібні системи різного рівня захисту.

– У нас є потужні українські підприємства з серйозним бекграундом. Ми спроможні робити своє. Звісно, сьогодні нам потрібні система різного рівня захисту. Щось ми можемо отримати від наших партнерів, але мріяти про якісь дорогі та потужні комплекси… Я пропоную, щоб не було тих ілюзій.

Нам ніхто їх не подарує. А по-друге, саме це і буде головним резоном не провокувати Росію. На жаль, філософія Don’t provoke Russia все ще працює у багатьох країнах, – додав Олексій Резніков.

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Джерело: Свобода слова

Фото: Міноборони

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