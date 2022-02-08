Мешканці населених пунктів на лінії розмежування в Донецькій та Луганській областях мають змогу отримати субсидію на електрообігрівання.

Про це розповіла в одному з інтерв’ю міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

Вона пояснила, що через воєнні дії на Донбасі зруйнована інфраструктура, постраждали газопроводи. Через це місцевим мешканцям, які проживають поблизу лінії зіткнення, часто доводиться користуватися електрообігрівачами.

Саме тому для таких громадян передбачили спеціальну субсидію. Її розмір становить 1 500 – 1 700 грн.

– Лінія розмежування у Донецькій та Луганська областях… Там люди не мають ні газового опалення, ні електроопалення. Тому що там усе було зруйновано. І ми зробили виняток для всіх населених пунктів, які перебувають на лінії розмежування: дали право на субсидію за тарифами, як для електроопалення… Це 1 500—1 700 грн, – наголосила Лазебна.

Вона уточнила, що такою можливістю поки що більш активно користуються у Донецькій області. Міністерство соцполітики працюватиме з місцевою владою на Луганщині, щоб там люди також користувалися новим видом субсидії.

Варто зазначити, що в листопаді минулого року Кабінет міністрів змінив порядок надання житлових субсидій, зокрема для громадян, які проживають на лінії зіткнення на Донбасі. Субсидію для них вирішили розраховувати за нормативами, які передбачені для електроопалення, та підвищити її розмір на час опалювального сезону.

Джерело: Телеканал Дом