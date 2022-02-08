Від сьогодні українці у застосунку Дія зможуть згенерувати довідку про несудимість.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

За даними Міністерства цифрової трансформації, близько 1 млн довідок про несудимість видають щороку. Така довідка необхідна, наприклад, для військкоматів або для влаштування на роботу.

Раніше отримати документ можна було або в сервісних центрах МВС, або через посередників, або онлайн, проте сам процес був доволі довгий.

– Відтепер довідку можна отримати за кілька кліків у застосунку Дія, – зазначають у Мінцифри.

Варто зазначити, що сьогодні відбудеться онлайн-презентація низки інших послуг для Дії – це нові держпослуги та цифрові документи.

Раніше міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомляв, що у застосунку Дія незабаром з’явиться корисна функція для водіїв. Так, українці зможуть ділитися техпаспортом авто з іншими людьми.

Фото: Дія