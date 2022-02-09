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Укроборонпром показав випробування модернізованого танка Т-64БВ

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Укроборонпром показав випробування модернізованого танка Т-64БВ

Харківський бронетанковий завод випробовує найновітнішу модернізацію танка Т-64БВ зразка 2022 року. Про це повідомляють в Укроборонпромі.

Ця бойова машина є основним танком Збройних сил України. Його призначення – це посилення механізованих підрозділів у бою, прорив укріплених позицій, знищення вогневих точок, техніки і живої сили противника тощо.

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Танк обладнали новими приладами спостереження та прицілювання третього покоління, протикумулятивними кормовими решітчастими екранами та гумовими щитками на башті.

– Т-64БВ зразка 2022 року отримали нові сучасні радіостанції на заміну старим радянським. Відтепер ця бойова машина має, зокрема, системи навігації, внутрішнього та зовнішнього зв’язку, які повністю відповідають стандартам НАТО, — зазначив директор Харківського бронетанкового заводу Герман Сметанін.

Також удосконалили паливну систему та встановили додатковий броньований захист паливних баків.

Раніше повідомлялося, що перша українська серійна пускова установка протикорабельного комплексу Нептун, що змонтована на шасі Tatra T 815 8х8, пройшла ходові випробування.

Фото: Укроборонпром

Джерело: Укроборонпром

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