Макс Яковер переходить до Наглядової ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр

Макс Яковер виходить з операційної діяльності та переходить до Наглядової ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр. На пост генерального директора призначений Максим Рабінович.

Голова Наглядової ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр Натан Щаранський привітав нового очільника меморіалу й подякував Максу Яковеру за проведену роботу.

– З того часу, як Макс Яковер приєднався до команди Меморіального центру наприкінці 2019 року, ми досягли значного прогресу в перевтіленні території урочища; завершили першу фазу меморіалу Бабиного Яру з численними інсталяціями, які були відкриті протягом цього часу. Лише у 2021 році об’єкти Меморіального центру Голокосту відвідали 240 тисяч людей. Також запущено десятки академічних і мистецьких проєктів, результати яких вражають. Церемонія, присвячена 80-річчю трагедії Бабиного Яру, організована під керівництвом Макса, стала переломним моментом і звернула світову увагу до історії трагедії. Бабин Яр сьогодні – не місце забуття. І у цьому чимала заслуга Макса та його команди, – наголосив Натан Щаранський.

Член Наглядової ради та екс-генеральний директор Меморіального центру Голокосту Макс Яковер каже, що два роки тому йому довірили керівництво цим складним, важливим, абсолютно унікальним проєктом.

Перед ним стояло три завдання: повернути Бабин Яр із забуття, створити із Фонду сталу інституцію, яка зможе працювати для багатьох поколінь в Україні та світі, визначити чіткий маршрут розвитку Меморіалу, аби він був значущим явищем у світовому масштабі, навіть через 50 років.

– За два роки команда Меморіалу під моїм керівництвом виконала ці задачі. Система відбудована, закінчена перша чергу меморіалу, у проєкті та навколо нього вдалося об’єднати велику кількість дуже сильних людей. Фундамент для майбутньої роботи закладено, надалі проєкт набиратиме швидкість та висоту. Уже під керівництвом нового СЕО, чудового операційного менеджера Максима Рабіновича. І, безумовно, за моєї підтримки, але вже у ролі члена Наглядової ради Меморіального центру, – додає Макс Яковер.

На посаді генерального директора Максим Рабінович планує продовжити реалізацію планів на 2022 рік, затверджених Наглядовою радою Меморіального центру в грудні минулого року.

– Меморіальний центр Голокосту сьогодні вже досить потужний проєкт, знаний далеко за межами України. За це я окремо хочу подякувати Максу Яковеру, який очолював його в надзвичайно відповідальний період, – коментує новопризначений генеральний директор Меморіального центру Голокосту Бабин Яр Максим Рабінович.

Максим додає, що проблематика Другої світової війни загалом і Голокосту зокрема не дуже зрозуміла чи актуальна для молоді, але однозначно потребує привернення більшої суспільної уваги, щоб подібне не повторювалося в майбутньому.

– Меморіальний центр має стати простором для діалогу й надалі сповідуватиме принципи прозорості та відкритості в роботі. То ж планую весь свій досвід, який я напрацював в абсолютно різних бізнес-інституціях, направити на розвиток проєкту, який від сьогодні очолюю, – каже Максим Рабінович.

До того, як Максим Рабінович приєднався до команди Меморіального центру Голокосту, він обіймав пост директора ТОВ Газопостачальна компанія Нафтогаз України.

На цій посаді він керував командою з 300 фахівців, яка відповідала за пряме постачання газу в 1,2 млн домогосподарств.

Раніше він також був на посаді заступника генерального директора АТ Укрпошта з розвитку бізнесу, працював на керівних позиціях у Новій пошті, ДТЕК Енерго, Київенерго, Ніко Менеджмент.

Максим здобув освіту в Національному технічному університеті України Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського за фахом маркетолога.

Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр – це неурядова благодійна організація, покликана вшанувати пам’ять жертв трагедії Бабиного Яру та сприяти гуманізації людства шляхом збереження та вивчення історії Голокосту.

З 1941 по 1943 роки нацисти розстріляли в Бабиному Яру в Києві від 70 до 100 тис. людей, убивши майже все єврейське населення міста.

Бабин Яр став символом Голокосту від куль, адже близько 1,5 млн українських євреїв нацисти не забрали до таборів смерті та газових камер, а розстріляли неподалік місць їхнього проживання.

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Фото: Макс Яковер